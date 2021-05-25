"Они очень быстрые". Игроки сборной Казахстана высказались о поражении США на чемпионате мира

Жигер Абенов

Защитник сборной Казахстана Иван Степаненко на пресс-конференции после матча с США на чемпионате мира рассказал о том, что даже после поражения он ощущает праздник, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты уступили прямому конкуренту за выход в плей-офф турнира со счетом 0:3, но еще не потеряли шансы на продолжение борьбы.

- Конечно, тяжело играть. Скорости совсем другие. Игроки очень мастеровитые. А так, это праздник для любого игрока. Играем только в удовольствие, - считает Степаненко.

- Что ждете от матча с Германией?

- Думаю, что команды примерно одного уровня. Надо выходить и играть, как в последний раз. Успех нас будет ждать. Будем выкладываться на 100 процентов.

- Что с рукой?

- Игровой эпизод. Ничего страшного.

- Может быть, не хватило эмоций после двух побед? И как сказалось отсутствие Виктора Сведберга?

- Мы на каждую выходим и хотим побеждать. Не было Сведберга... У нас много игроков, которые тоже хотят показывать результат.

Еще один игрок обороны, защитник Валерий Орехов, рассказал о борьбе с игроками из НХЛ.

"Чуть-чуть было волнение, но после первой смены все прошло. Начали играть в свою игру, но немного повезло. Интересный опыт, хорошая игра против опытных игроков, - считает хоккеист. - Американцы очень быстрые и у них очень хороший навык игры в обороне с шайбой. Игроки НХЛ в основном. Ничего особенного. Такие же люди - просто хорошие игроки".

Победа над Канадой и не только, или как для сборной Казахстана изменилась борьба за плей-офф чемпионата мира

Напомним, следующий матч сборная Казахстана проведет завтра, 26 мая, когда сыграет с лидером группы - командой Германии. Даже после поражения США подопечные Михайлиса сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.

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