Мог войти в историю, но проиграл. Как Казахстан вместо выхода в плей-офф ЧМ по хоккею сам создал себе большие проблемы

Российский спортивный портал "Чемпионат" отреагировал на поражение сборной Казахстана по хоккею от команды Норвегии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Подопечные Юрия Михайлиса могли обеспечить себе выход в плей-офф, но вместо этого создали большие проблемы.

Сборная Казахстана является одним из главных открытий этого первенства. "Барсы" отлично проводят чемпионат и уже успели одержать сенсационную победу над Финляндией и обыграть также хорошо зарекомендовавшую себя команду Германии. Казахстанцы потерпели два поражения в матчах со сборными США и Канады, но это не помешало им перед сегодняшним матчем расположиться на третьей строчке в таблице и сохранить отличные шансы на выход в плей-офф. Для исторического достижения (Казахстан никогда ранее не доходил до четвертьфиналов) подопечным Юрия Михайлиса нужно было обыграть сборную Норвегии в основное время. Хотя победа в овертайме и даже поражение оставляли шансы на выход из группы, казахстанцам явно не хотелось полагаться на судьбу и было желательно решить все самостоятельно.

Норвежцы же не выполняли никаких турнирных задач. Шансы на выход из группы они уже потеряли, а вылет из элитного дивизиона в этом году никому не грозит. Но желание громко хлопнуть дверью в Риге у скандинавов наверняка присутствовало, поэтому они ярко начали матч и могли открыть счет уже на исходе первой минуты, однако казахстанцев выручил Никита Бояркин", - пишет издание.

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Отметим, что Казахстан первым открыл счет, но затем пропустил три шайбы и потерпел поражение 1:3 в важном матче.

"Сборная Казахстана упустила отличную возможность впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ и усложнила себе жизнь. Теперь ей остается надеяться, что сборная Канады уступит финнам в основное время, а матч Германии и Латвии продлится не дольше трех периодов. Судьба подопечных Юрия Михайлиса находится в руках их соперников", - добавил портал.

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