Определились шесть участников плей-офф ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан сохраняет шансы

Определились шесть участников плей-офф чемпионата мира-2021 по хоккею в элитном дивизионе, проходящего в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В очередном матче 11-го игрового дня ЧМ-2021 сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2). Таким образом, подопечные Валерия Брагина набрали 14 очков и вышли на первое место в группе А, обеспечив себе место в плей-офф.

Кроме россиян, место в четвертьфинале от группы А себе обеспечили Швейцария, Словакия и Чехия.

А вот сборная Швеции впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира. Подопечные Юхана Гарпенлева набрали десяти очков в семи матчах и заняли пятое место в группе А.

Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира, 19 раз выигрывала серебро, а также имеет 17 бронзовых наград.

Ранее путевки в плей-офф себе обеспечили сборные Финляндии и США, выступающие в группе В с Казахстаном.

При этом сборная Казахстана сохраняет шансы на выход из группы. Пока команда Юрия Михайлиса занимает третье место, однако теперь ее судьба зависит от результатов соперников, в частности, от матча Канада - Финляндия.

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