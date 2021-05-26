Казахстан остановит лидера группы, или в чем шанс на еще один успех на ЧМ-2021 по хоккею

Жигер Абенов

Сборная Казахстана по хоккею может остановить одного из главных фаворитов чемпионата мира в элитном дивизионе, если обыграет команду Германии. О некоторых моментах противостояния, которое может завершиться неожиданно - в материале корреспондента Vesti.kz.

Немецкие хоккеисты выиграли три стартовых матча, победив конкурентов из нижней части таблицы, а матчем с казахстанцами начинают новую серию игр. Подопечные Юрия Михайлиса, напротив, стартовали со встреч с кандидатами на плей-офф, а теперь должны выйти на игры с аутсайдерами.

Волевые победы над Латвией и Финляндией показали, что у игроков из Казахстана верная мотивация и нужный настрой. В матче с Германией они могут стать ключевыми. Казахстанцы снова должны будут блокировать броски, отыгрывая большую часть матча в обороне, надеясь на контрвыпады.

Встреча с США показала, как может быть сложно, если соперник умело двигает шайбу. Сможет ли так напрягать Германия? До чемпионата мира их результаты не впечатляли, а в трех стартовых играх они забили 17 голов. Их результативность идет на убыль, ведь уровень оппозиции поднимается, а силы заканчиваются.

Казахстанцы могут попробовать навязать сопернику силовой хоккей, поскольку в составе есть Виктор Сведберг, Дмитрий Шевченко и Иван Степаненко. С американцами это не сработало, хоть игроки и отметились "хитами" на соперниках, а Германия все-таки может оказаться не такой хладнокровной.

Таким образом, постоянное давление и взаимная подстраховка с самоотверженностью - залог успеха для Казахстана. И еще одно - успешная реализация голевых моментов. Даже в "сухой" игре против США были моменты, когда Казахстан мог забить. Не забудем, что Егор Петухов все же отправил шайбу в ворота, а Роман Старченко мог оформить дубль.

Подопечных Михайлиса может прорвать. Три гола в трех матчах - не предел возможностей. Германия не против поиграть в открытый хоккей, где может быть немало голов. Настоящая перестрелка. Даже итальянские хоккеисты, которых списали до старта, забили четыре шайбы. Казахстан слабее?

Если в матче с Германией будет хотя бы одно набранное очко, то перспективы выхода в плей-офф увеличатся. Соперники могут сыграть не очень сконцентрированно после трех побед подряд, а Казахстан немного охлажден поражением от США. Реальный шанс на еще один неожиданный результат.

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Напомним, матч Казахстана против Германии покажут в прямом эфире, а поражение в игре с США выбило национальную команду из зоны плей-офф турнира. Главный тренер Юрий Михайлис объяснил поражение в игре с прямым конкурентом, но его подопечные все еще могут выйти в следующий круг турнира.

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