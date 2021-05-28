Хоккеист сборной Казахстана поборется за звание лучшего на ЧМ-2021

Международная федерация хоккея предложила болельщикам определить лучшего вратаря текущего чемпионата мира в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В списке фигурируют девять голкиперов, в их числе находится и представитель сборной Казахстана Никита Бояркин. Отметим, что он становился героем третьего игрового дня, а также своей уверенной игрой заинтересовал скаутов из НХЛ.

Также в список вошли следующие вратари - Матиас Нидербергер (Германия), Дэнни Тэйлор (Беларусь), Адам Рейдеборн (Швеция), Кэл Петерсен (США), Александр Самонов (Россия), Матисс Кивлениекс (Латвия), Бен Боунс (Великобритания) и Харри Сятери (Финляндия).

Напомним, что сегодня, 28 мая, Казахстан сыграет с Канадой. Начало - в 19:15 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке. Перед этой встречей казахстанские хоккеисты с семью очками занимают в группе В четвертое место, которое замыкает зону выхода в плей-офф. Канадцы же с тремя баллами идут шестыми.

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