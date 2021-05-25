Главный тренер сборной Казахстана объяснил первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Жигер Абенов

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис после первого поражения на чемпионате мира в Латвии рассказал на пресс-конференции об ошибках, которые привели к такому результату, и об отношении в команде к давлению от болельщиков, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты в каждом периоде пропустили по одному голу, уступив прямому конкуренту за выход в плей-офф турнира со счетом 0:3.

- Для нас это большой опыт - против такой команды играть, - считает Михайлис. - В каких-то моментах мы не успевали. Не было той плотности. Мы много позволяли сопернику передвигаться по своей зоне. Для нашей команды тоже было несколько голевых моментов, которые могли реализовать. На один гол мы точно наиграли.

- Мы увидели измененные тройки нападения. Чем это вызвано?

- Немного Романа Старченко разгрузили с центрального нападающего. Это амплуа ему тяжело дается. Он немного подустал. Две игры здорово отыграл. Он играл с краю - сегодня у него были моменты хорошие. У него были мощные движения.

- Американцы выделяются контролем шайбы. Мы в этом проиграли, да?

- Да. Для нас это большой опыт. Сегодня соперник преподал урок. Будем исправляться.

- В чем нужно перестроиться и какие выводы нужно сделать перед матчем с Германией?

- Проведем собрание. Видеоразбор будет. И будем настраивать команду.

- Не давят ли завышенные ожидания болельщиков?

- Не давят. У ребят хорошее настроение. Не только Казахстан смотрит, но и весь мир. Они раскрепощены. С каждой игрой мы будем прибавлять.

- Довольны ли игрой Никиты Бояркина? Кто-то из других вратарей получит шанс?

- Никитой мы довольны. Уверенно играет. Если бы защитники и нападающие помогали бы ему... Потери в средней зоне, в своей... То у него было бы меньше работы. Но он справляется. Молодец! А на счет других вратарей мы подумаем.

Ранее игру прокомментировали игроки сборной Казахстана - защитник Иван Степаненко и Валерий Орехов.

Победа над Канадой и не только, или как для сборной Казахстана изменилась борьба за плей-офф чемпионата мира

Напомним, следующий матч сборная Казахстана проведет завтра, 26 мая, когда сыграет с лидером группы - командой Германии. Даже после поражения США подопечные Михайлиса сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.

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