"Дело было за мной". Автор решающего гола разобрал победу Казахстана над Германией на ЧМ по хоккею

Жигер Абенов

Автор победного гола сборной Казахстана в матче с Германией на чемпионате мира Павел Акользин рассказал о решающих эпизодах матча и поблагодарил партнеров за результативные действия, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты вырвали волевую победу (3:2), а на счету 30-летнего нападающего не только решающая шайба, но заработанный буллит, с которого сравняли счет.

- Ну а для чего, если не ожидать того, что кого-то обыграем? Или попадем в плей-офф. Мы для этого сюда ехали - выигрывать. Каждый матч настраиваемся на победу. Поэтому сюда нет смысла ехать и проигрывать. У нас все хорошо складывается. Дай Бог, что у нас и дальше также будет продолжаться.

- Расскажите про гол. Как он получился? И как складывалась игра?

- Игра складывалась тяжело. Полтора периода мы хорошо играли, а потом произошел спад. Соперник забил две шайбы. Где-то я не сдержал эмоций. По вине тоже забили. В третьем периоде я почувствовал вину и хотел реабилитироваться перед командой. И это у меня получилось.

Заработал буллит. И я даже не смотрел, забьет ли Рома Старченко или нет. Отвернулся. Спасибо Роме Старченко, что он его реализовал. Осталось дело за мной... Гол? Я вышел со смены. Хороший пас от Лехи Маклюкова. Я вышел один в ноль и оставалось только реализовать момент. Спасибо, что поддержали. Мы эту победу выцарапали.

У нас в команде нет равнодушных. Все ловят шайбу зубами и в раздевалку уходят со льдом. Но ничего страшного. Это игра. Болячки забудут, а результат останется. Наша сила в единстве. Каждый должен стоять друг за друга. Поэтому мы такие матчи вытаскиваем. И такие матчи у нас получаются.

Еще один игрок атак, нападающий Артем Лихотников, считает, что его команда готова к победам.

- Было здорово. Хороший матч с хорошей скоростью. Я рад дебютировать за национальную сборную. Это огромная честь для каждого игрока, для каждого казахстанца. Горжусь этим. Наша команда придерживается определенной системы, которая работает. Мы готовы выигрывать. Каждый матч мы настраиваемся на победу. Мы рады этой победе.

Агрессивные казахстанцы. Хоккеисты сборной, которые уничтожают соперников на чемпионате мира

Напомним, следующий матч сборная Казахстана проведет против Канады, а пройдет он 28 мая. Ранее был выделен компонент, который приносит успех подопечным Михайлиса, а некоторые казахстанские игроки уже запомнились агрессивной игрой.

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