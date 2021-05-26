Хоккеист сборной Казахстана на ЧМ-2021 заинтересовал скаутов из НХЛ

22-летний голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин заинтересовал скаутов из Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). По информации зарубежного инсайдера, за его действиями в матче чемпионата мира с США внимательно следили некоторые функционеры, передает корреспондент Vesti.kz.

Сообщается, что Бояркин имеет прекрасный потенциал для дальнейшего роста. Он привлек внимание специалистов своей уверенной игрой, ведь благодаря его успешным действиям Казахстан смог добиться двух побед по буллитам над Латвией (3:2) и Финляндией (2:1). Даже в проигранной встрече с США (0:3) он получил хорошую оценку.

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Добавим, что хоккеист является воспитанником карагандинского хоккея и начал карьеру в 2014 году за местный "Беркут". Затем выступал за "Юность", "Темиртау" и "Сарыарку". Также Бояркин играл за молодежную сборную в первом дивизионе чемпионата мира.

Между тем, в НХЛ играли всего шесть казахстанских хоккеистов: Николай Антропов, Максим Кузнецов, Константин Пушкарев, Константин Шафранов, Виталий Колесников и Виталий Еремеев. Причем последние двое, как и Бояркин, являлись вратарями.

Сейчас казахстанская команда имеет в своем активе четыре очка и располагается на пятом месте в группе В. Сегодня, 26 мая, она сыграет с лидером - Германией. Начало - в 19:15 по времени Нур-Султана. Трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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