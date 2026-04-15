Кейн определился с будущим клубом и торопит агента с контрактом

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн сейчас в центре внимания не только из-за предстоящего матча с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов, но и из-за своего будущего, передают Vesti.kz.

Кейн сделал выбор несмотря на интерес топ-клубов

Как сообщает El Nacional, англичанин уже определился со своим будущим. Нападающий "Баварии" подходит к ответному матчу Лиги чемпионов с "Реалом" в статусе ключевого игрока. В первой встрече он, несмотря на проблемы со здоровьем, сумел отличиться и подтвердил свою важность для команды.

Сейчас именно с ним связывают основные надежды мюнхенцев – Кейн проводит один из лучших сезонов в карьере и считается претендентом на "Золотой мяч", если сохранит текущий уровень.

На этом фоне активно обсуждались слухи о его возможном уходе. Тем более, что в контракте форварда прописана относительно доступная сумма отступных – около 50 миллионов евро. Это привлекло внимание сразу нескольких топ-клубов, включая "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Барселону".

Однако, как выяснилось, сам Кейн не планирует менять команду. Он полностью доволен жизнью в Мюнхене, быстро адаптировался и видит в "Баварии" оптимальное место для продолжения карьеры.



Известны детали сделки

После долгих лет без трофеев в "Тоттенхэме" нападающий наконец начал выигрывать: в прошлом сезоне он стал чемпионом Германии, и в этом году клуб близок к повторению успеха. Кроме того, "Бавария" претендует на победу в Кубке страны и остаётся в борьбе за Лигу чемпионов.

Именно поэтому Кейн хочет не просто остаться, а закрепить своё будущее в клубе. По информации источника, он уже дал понять своему агенту, что хочет как можно быстрее закрыть вопрос с новым контрактом – желательно в ближайшие дни.

Ожидается, что по новому соглашению форвард станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Баварии", с зарплатой около 30 миллионов евро в год.





Отметим, что Кейн – один из самых результативных нападающих современности, лучший бомбардир в истории "Тоттенхэма" (280 мячей) и сборной Англии (78 голов). Напомним, что в августе 2023 форвард официально перешел в "Баварию".

В его активе – "Золотая бутса" Европы сезона-2023/24, титул чемпиона Германии (2024/25), три звания лучшего бомбардира АПЛ, а также победа в гонке бомбардиров на чемпионате мира 2018 года.

