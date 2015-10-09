Лига чемпионов
Перед матчем с "Реалом" Нойер удивил словами о Мбаппе и Винисиусе

Перед матчем с "Реалом" Нойер удивил словами о Мбаппе и Винисиусе ©x.com/FCBayern

"Бавария" завершает подготовку к ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер призвал не зацикливаться на отдельных звёздах соперника, включая Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

"Мбаппе и Винисиус? Речь не о фамилиях, а о важном матче Лиги чемпионов для нас, для всего клуба. Мы играем против "Реала". Я не думаю об отдельных футболистах. Конечно, мы их проанализировали, нам важно показать свой лучший футбол как команда", - сказал Нойер журналистам.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Мюнхене. В первом матче "Бавария" добилась победы на выезде со счётом 2:1, получив важное преимущество перед домашней игрой.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Бавария
- : -
Реал М
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Реал М
Проголосовало 55 человек

