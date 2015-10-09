"Реал" лишился ключевого защитника на матч с "Баварией": известна причина

Перед решающим матчем с "Баварией" в Лиге чемпионов мадридский "Реал" понёс неожиданную потерю, передают Vesti.kz.

В заявку на выезд в Мюнхен не попал защитник Рауль Асенсио – молодой игрок остался в Мадриде из-за проблем со здоровьем. По информации Mundo Deportivo, у футболиста диагностирован гастроэнтерит, из-за чего он физически не готов помочь команде. В самом "Реале" пока не стали подробно комментировать ситуацию.

На этом фоне вокруг Асенсио появляются и другие вопросы. Как отмечает источник, его положение в команде нельзя назвать стабильным: отношения с тренерским штабом, в частности с Альваро Арбелоа, остаются напряжёнными.

Сообщается, что между игроком и наставником даже происходили словесные конфликты.

При этом нельзя сказать, что сезон для защитника провальный. Асенсио регулярно появлялся на поле – на его счету 31 матч, два забитых мяча и одна результативная передача. Однако нынешние обстоятельства могут серьёзно повлиять на его дальнейшие перспективы в клубе.

Сам "Реал" тем временем готовится к одному из самых важных матчей сезона. Ответная встреча против "Баварии" состоится в ночь с 15 на 16 апреля в Мюнхене. Напомним, в первой игре "сливочные" уступили со счётом 1:2.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!