Испания
Сегодня 14:55
 

"Реал" лишился ключевого защитника на матч с "Баварией": известна причина

"Реал" лишился ключевого защитника на матч с "Баварией": известна причина ©x.com/realmadrid

Перед решающим матчем с "Баварией" в Лиге чемпионов мадридский "Реал" понёс неожиданную потерю, передают Vesti.kz.

Перед решающим матчем с "Баварией" в Лиге чемпионов мадридский "Реал" понёс неожиданную потерю, передают Vesti.kz.

В заявку на выезд в Мюнхен не попал защитник Рауль Асенсио – молодой игрок остался в Мадриде из-за проблем со здоровьем. По информации Mundo Deportivo, у футболиста диагностирован гастроэнтерит, из-за чего он физически не готов помочь команде. В самом "Реале" пока не стали подробно комментировать ситуацию.

На этом фоне вокруг Асенсио появляются и другие вопросы. Как отмечает источник, его положение в команде нельзя назвать стабильным: отношения с тренерским штабом, в частности с Альваро Арбелоа, остаются напряжёнными.

Сообщается, что между игроком и наставником даже происходили словесные конфликты.

При этом нельзя сказать, что сезон для защитника провальный. Асенсио регулярно появлялся на поле – на его счету 31 матч, два забитых мяча и одна результативная передача. Однако нынешние обстоятельства могут серьёзно повлиять на его дальнейшие перспективы в клубе.

Сам "Реал" тем временем готовится к одному из самых важных матчей сезона. Ответная встреча против "Баварии" состоится в ночь с 15 на 16 апреля в Мюнхене. Напомним, в первой игре "сливочные" уступили со счётом 1:2.


Ранее сообщалось, что "Барселона" и "Бавария" заинтересованы в подписании партнёра Модрича, уже известна предполагаемая сумма трансфера.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Лига чемпионов 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Бавария
- : -
Реал М
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Реал М
Проголосовало 227 человек

