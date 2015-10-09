Лидер "Реала" поругался с Арбелоа и лишился места в составе

Центральный защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио неожиданно остался вне заявки команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

"Сливочные" объявили список футболистов, которые отправятся в Мюнхен, и отсутствие 23-летнего испанца вызвало вопросы. Ещё недавно Асенсио провёл полный матч в Ла Лиге против "Жироны" (1:1) и не испытывал проблем со здоровьем, однако тренерский штаб во главе с Альваро Арбелоа принял решение не брать его на игру.

Как уточняет источник, причина кроется во внутреннем конфликте: между защитником и главным тренером произошла серьёзная стычка. После инцидента Асенсио публично извинился перед командой, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно, чтобы восстановить доверие внутри коллектива.

Ответная встреча пройдёт в ночь с 15 на 16 апреля на стадионе "Арена Мюнхен". В первом матче победу одержала немецкая команда — 2:1.

