Испания
Сегодня 12:45
 

"Барселона" и "Бавария" решили купить партнера Модрича: известна сумма трансфера

"Барселона" и "Бавария" решили купить партнера Модрича: известна сумма трансфера

Нападающий сборной Португалии по футболу Рафаэл Леау может покинуть "Милан" по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

Нападающий сборной Португалии по футболу Рафаэл Леау может покинуть "Милан" по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

По информации La Gazzetta dello Sport, на 26-летнего футболиста претендуют два европейских гранда - каталонской "Барселона" и мюнхенская "Бавария". Сумма потенциального трансфера Леау может составить порядка 80 миллионов евро.

Отмечается, что уход Леау может стать реальностью, потому что отношения игрока с болельщиками "россонери" в последние месяцы ухудшились. Трансфер возможен, даже несмотря на наличие в контракте пункта о сумме отступных в 175 миллионов евро.

Леау с 2019 года выступает за "Милан", где его одноклубником является Лука Модрич. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне форвард в 26 матчах забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Леау в 65 миллионов евро.

