Главная сенсация Европы подписала таланта "Барселоны"

Новости спорта Футбол Германия
Вчера 23:17
©ФК "Барселона"

16-летний итальянский центральный защитник Андреа Натали подписал контракт с леверкузенским "Байером", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Натали покидает "Барселону" и ее академию "Ла Масия", компенсация составит около 1 миллиона евро.

Отмечается, что сделка уже завершена.

Напомним, что "Байер" - главная сенсация минувшего сезона в Бундеслиге. Подопечные Хаби Алонсо стали чемпионами Германии, не проиграв ни одного матча.

Натали начал заниматься футболом в "Милане", а уже впоследствии тренировался в академиях "Эспаньола" и "Барселоны". С этого года начал вызываться в сборную Италии до 17 лет, а до этого защищал цвета сборных других возрастов.

Метки:
Байер Барселона Футбол Футбольные трансферы Бундеслига Ла Лига

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