Президент "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал интерес "Барселоны" к полузащитнику мюнхенцев Йозуа Киммиху, сообщают Vesti.kz.

"Прежде всего, Хави был отличным игроком, и я с большим уважением отношусь к "Барселоне". Но я не понимаю, почему они открыто и оскорбительно флиртуют с нашим игроком. Киммих является для нас абсолютным краеугольным камнем", - приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек заинтересован в переходе в "Барселону". В минувшем сезоне Бундеслиги он провел 33 матча, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. Его соглашение с "Баварией" истекает 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.