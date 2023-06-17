В "Баварии" заявили об оскорбительном флирте "Барселоны" со своим игроком

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 20:05
©euro-football.ru

Президент "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал интерес "Барселоны" к полузащитнику мюнхенцев Йозуа Киммиху, сообщают Vesti.kz.

"Прежде всего, Хави был отличным игроком, и я с большим уважением отношусь к "Барселоне". Но я не понимаю, почему они открыто и оскорбительно флиртуют с нашим игроком. Киммих является для нас абсолютным краеугольным камнем", - приводит слова Хайнера Bayern & Germany

Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек заинтересован в переходе в "Барселону". В минувшем сезоне Бундеслиги он провел 33 матча, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. Его соглашение с "Баварией" истекает 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

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Метки:
Бавария Барселона Ла Лига Бундеслига

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