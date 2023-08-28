Защитник "Пари Сен-Жермена" Лукас Эрнандес нелестно отозвался про испанскую "Барселону". Случилось это во время тренировки французской команды, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es, в одном из моментов произошел интересный разговор между Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле, который этим летом пополнил состав парижан. Мбаппе обратился к Дембеле: "Ты же из "Барселоны", а почему не поешь?". В это время в диалог вмешался Эрнандес: "Ну как тебя может научить петь такая дерьмовая команда?".

26-летний Дембеле выступал за "Барселону" с 2017 по 2023 год. 12 августа он перешел в ПСЖ за 50 миллионов евро. При этом главный тренер каталонцев Хави Эрнандес хотел сохранить футболиста в команде, но тот предпочел продолжить карьеру в Лиге 1.

Дембеле сыграл уже 2 матча за ПСЖ в чемпионате Франции, результативными действиями не отметился.

В карьере французского нападающего также были дортмундская "Боруссия" и "Ренн". В национальную команду вызывается с 2016 года.