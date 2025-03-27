В ПСЖ настаивают на трансфере за миллиард евро

"Пари Сен-Жермен" активно планирует состав на следующий сезон, и в список потенциальных трансферов попало имя Гави. Испанский полузащитник давно знаком Луису Энрике, который доверял ему в сборной Испании, а теперь видит его важным элементом своей команды в Париже, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Луис Энрике уверен в потенциале Гави

Во время работы со сборной Испании Луис Энрике не раз доверял Гави в ключевых матчах, включая чемпионат мира в Катаре. Он высоко ценит энергию, интенсивность и технические качества молодого игрока, считая, что они идеально подойдут ПСЖ.

Дембеле настаивает на трансфере

Еще одним фактором, способствующим возможному переходу, является Усман Дембеле. Француз, ранее игравший с Гави в "Барселоне", уверен, что полузащитник отлично впишется в парижскую команду, и всячески убеждает руководство клуба предпринять активные шаги по его подписанию.



Гави хочет остаться в "Барсе", но его роль меняется

Несмотря на интерес ПСЖ, сам Гави настроен продолжить карьеру в "Барселоне". Он испытывает привязанность к клубу и стремится добиться успеха в столице Каталонии. Однако с приходом Ханс-Дитера Флика его позиция в составе стала менее стабильной, что породило слухи о возможном трансфере.

Возможен ли трансфер?

"Барселона" не планирует расставаться с Гави, но если ПСЖ предложит крупную сумму, руководство клуба может задуматься, учитывая непростое финансовое положение. Пока Гави остается сосредоточенным на "Барсе", но давление со стороны парижан и их готовность инвестировать могут изменить ситуацию в ближайшие месяцы.

Гави родился в городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, где и начал заниматься футболом в местной команде "Лиара Баломпье", а в 2013 году перешел в академию "Реал Бетиса". Забив 96 голов за молодежную команду "Реал Бетиса", Гави привлек внимание ведущих клубов Испании, а в 2015-м, в возрасте 11 лет, подписал контракт с "Барселоной". В январе игрок пролонгировал соглашение с "сине-гранатовыми" до 30 июня 2030-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 70 миллионов евро, но, по информации испанских СМИ, в его контракте прописана сумма отступных в размере миллиарда евро.

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