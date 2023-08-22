ПСЖ выставил ценник на Мбаппе. Назван покупатель

Французский "Пари Сен-Жермен" готов продать нападающего команды Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.com.

По информации источника, руководство парижан отпустит футболиста за 250 миллионов евро. Отмечается, что в ПСЖ все еще ожидают предложения со стороны мадридского "Реала".

В то же время парижане старается убедить нападающего продлить контракт, который истекает в 2024 году. На прошлой неделе во Францию прибыли представители Катара, которые встретились с окружением Мбаппе, и позиции сторон сблизились. Ожидается, что на этой неделе состоится еще одна личная встреча, на которой, возможно, будет президент клуб Нассер Аль-Хелайфи.

По итогам встречи в ПСЖ оптимистично настроены по поводу продления контракта с Мбаппе. Парижане уверены, что игрок проведет этот сезон в клубе.

ПСЖ будет ждать предложение от "Реала" до закрытия трансферного окна. В то же время во французском клубе удивлены и "не понимают, по которой причине" команда, которая так заинтересована в Мбаппе, еще не сделала предложений о его трансфере, учитывая риск того, что игрок может продлить контракт. Позиция ПСЖ известна: если за Мбаппе предложат 250 миллионов евро, его продадут. Если предложение будет ниже, то его даже не станут выслушивать.

Отмечается, что ПСЖ не хочет рисковать тем, что потеряет игрока бесплатно следующим летом. Но при этом отмечается, что изначальной целью Аль-Хелайфи было то, чтобы форвард остался в команде на этот сезон. Сам Мбаппе не намерен форсировать трансфер, он планирует отработать контракт до конца и покинуть ПСЖ бесплатно следующим летом.

Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Ранее Мбаппе отказался от активации автоматического продления контракта еще на сезон. После этого ПСЖ исключил форварда из состава на предсезонные сборы.

Также Мбаппе был отлучен от основного состава и пропустил первый тур Лиги 1. В итоге трансфер в "Реал" не состоялся и француза вернули в команду, он даже забил гол.

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.