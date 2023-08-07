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Новости спорта Футбол Франция
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Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе
©ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе может покинуть команду в летнее трансферное окно. На продаже футболиста настаивает владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи, сообщает Le Parisien.

По информации источника, владелец ПСЖ категорически отказывается позволять Мбаппе вернуться в расположение парижан. Функционер считает, что футболист его предал, и пока не намерен ему это прощать.

Отмечается, что Мбаппе продолжит тренироваться в группе для нежелательных игроков ПСЖ (с футболистами, которых парижский клуб выставил на трансфер). Форвард будет работать в таком режиме как минимум до конца следующей недели.

ПСЖ определился с ценой на Мбаппе для "Реала"

Сам Мбаппе намерен остаться в ПСЖ до конца контракта, истекающего в 2024 году. Однако Аль-Хелаифи продолжают настаивать на продаже Мбаппе, если он не согласится продлить контракт. Руководство ПСЖ готово оставить француза вне состава, если он не изменит свое решение. На данный момент стороны остаются непримиримы в этом вопросе.

RMC Sport подтверждает, что в ближайший понедельник Мбаппе будет тренироваться отдельно от основной команды. Его участие в первом матче ПСЖ в Лиге 1 против "Лорьяна", который пройдет 12 августа, в данный момент представляется маловероятным.

ПСЖ придумал неожиданное наказание для Мбаппе

Напомним, ПСЖ провел тур по Японии и Корее, где Мбаппе участия не принимал. Главный тренер парижан Луис Энрике неоднократно давал понять, что рассчитывал на игрока и пытался убедить его продлить контракт, но специалист пока вынужден соблюдать решения, принятые руководством клуба.

Отметим, что такая ситуация может сохраняться до 1 сентября. Если Мбаппе не покинет клуб к этой дате, ПСЖ придется допустить игрока к тренировочному процессу, иначе игрок сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

"Реал" заработает миллиард на трансфере Мбаппе. Подробности

В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В составе парижан он пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

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