ПСЖ определился с ценой на Мбаппе для "Реала"

Французский "Пари Сен-Жермен" не собирается продавать нападающего Килиана Мбаппе по сниженной цене мадридскому "Реалу". Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, парижане не собираются снижать цену на француза этим летом, несмотря на отсутствие предложений по французу, сопоставимых с тем, что делал "Аль-Хиляль" в размере 300 миллионов евро.

В ПСЖ уверены, что у Мбаппе и "Реала" есть тайная договоренность о переходе летом 2024 года. Помимо этого, у игрока остается не так много времени на принятие окончательного решения - возможность продления контракта с ПСЖ на один год пропадет 1-го августа.

Во французском клубе абсолютно уверены, что Килиан не продлит контракт. Также сообщается, что если Мбаппе все еще будет в ПСЖ к 12-му августа, когда парижский клуб будет играть домашний матч с "Лорьяном" то реакция фанатов на Килиана может стать очень важным фактором в определении возможного будущего француза.

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Ранее сообщалось, что "Реал" хотел бы разрешить ситуацию с переходом Мбаппе до начала нового сезона в Примере, который начнется 12 августа.

Также СМИ писали, что ПСЖ исключил Мбаппе из состава на предсезонный сбор в Японии, и был выставлен на трансфер.

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В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В составе парижан он пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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