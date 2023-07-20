"Реал" заработает миллиард на трансфере Мбаппе. Подробности

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании контракта с нападающим "Пари Сен-Жермена" Килианом Мбаппе не только из-за его игровых качеств, но и с маркетинговой точки зрения. За шесть лет контракта с французом "сливочные" должны получить доход в размере миллиарда евро. Об этом сообщает El Debate.

"Переход Мбаппе в "Реал" будет означать для клуба еще один качественный скачок в Лиге чемпионов и беспрецедентный экономический прогресс. Продажа всех видов продукции с именем Мбаппе установит новые рекорды. Все нынешние спонсоры, сотрудничающие с "Реалом", должны будут увеличить свои предложения, потому что прибудут конкуренты, которые поднимут цены на рынке. Не забывайте и о спонсорстве обновленного "Сантьяго Бернабеу".

Первые расчеты предсказывают, что переход Мбаппе в "Реал" принесет клубу доход в миллиард евро. Это цифра может быть увеличена в зависимости от титулов, которые команда выиграет с Килианом", - сказано в источнике.

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Ранее сообщалось, что агенты Мбаппе посоветовали ему не подписывать с клубом никаких документов, если он хочет оказаться в "Реале". Со своей стороны ПСЖ намерен продлить футболиста или попросить его отказаться от половины бонуса лояльности, составляющего 40 миллионов евро. Мбаппе получит его, если останется в команде до 31 июля.

Вместе с тем, El Debate пишет, что Мбаппе, вероятно, отправится с ПСЖ на предсезонный сбор в Японию, поэтому его возможный трансфер в "Реал" состоится не раньше 3 августа. Клубы постараются урегулировать вопрос до старта чемпионатов, если трансфер все-таки состоится.

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24-летний Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. В составе ПСЖ Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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