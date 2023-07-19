ПСЖ придумал неожиданное наказание для Мбаппе

Руководство французского "Пари Сен-Жермена" намерено оказать давление на Килиана Мбаппе, чтобы заставить его определиться с будущим, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Ранее 24-летний форвард отказался активировать опцию о продлении на сезон контракта с парижанами, выразив намерение покинуть клуб в 2024 году бесплатно. В этой связи ПСЖ намерен продать Мбаппе этим летом, если он не продлит соглашение, поскольку клуб не хочет отпускать игрока бесплатно.

По информации источника, ПСЖ готов применить дисциплинарные меры, чтобы заставить Мбаппе продлить контракт. В частности, форвард может провести весь следующий сезон на скамейке запасных, если его позиция по контракту останется прежней.

Отмечается, что наиболее выгодным ПСЖ считает вариант продления контракта с Мбаппе до 2025 года с последующей продажей в 2024 году – после летних Олимпийских игр в Париже.

Ранее сообщалось, что сам Мбаппе хочет остаться в ПСЖ и отработать контракт до конца. В то же время француза активно сватают в мадридский "Реал".

По информации СМИ, ПСЖ готов продать Мбаппе за сумму в 200 миллионов евро плюс половина бонуса за лояльность, прописанного в контракте форварда. Все предложения на эту сумму будут приняты, если игрок не продлит контракт.

ПСЖ выдвинул ультиматум Мбаппе. Подробности

Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. В составе парижан он пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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