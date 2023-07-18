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Новости спорта Футбол Франция
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Мбаппе принял решение по будущему в ПСЖ

Мбаппе принял решение по будущему в ПСЖ
©EFE

По последним данным нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, подтвердил свое намерение оставаться в команде и доиграть свой контракт до конца летнего трансферного окна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания AS, руководство французского клуба получило заверения от Мбаппе о его желании остаться верным команде до июня 2024 года, когда заканчивается его действующее соглашение.

Ранее возникали слухи о возможном уходе Мбаппе в качестве свободного агента, что могло бы серьезно повлиять на финансовую стабильность ПСЖ. Некоторое время назад, форвард даже отправил письмо в клуб с уведомлением о своем решении не продлевать контракт с командой.

Тем не менее, несмотря на интерес со стороны других клубов, в том числе мадридского "Реала", Мбаппе в настоящее время остается лояльным к ПСЖ и намерен выполнить свои обязательства до последнего дня соглашения.

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Метки:
Мбаппе Килиан Футбольные трансферы ПСЖ

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