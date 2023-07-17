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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ выдвинул ультиматум Мбаппе. Подробности

ПСЖ выдвинул ультиматум Мбаппе. Подробности
©ПСЖ

Руководство французского "Пари Сен-Жермена" окончательно определились с планом действий по ситуации с нападающим команды Килианом Мбаппе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports Zone.

По информации источника, 18 июля пройдет встреча руководства парижан с Мбаппе, где форварду в очередной раз представят ультиматум: либо он продлевает контракт, либо его продают этим летом. ПСЖ не боится продавать француза, так как в клубе не готовы платить ему 350 миллионов евро за один год, чтобы потерять его бесплатно.

Отмечается, что ПСЖ готов продать Мбаппе за сумму в 200 миллионов плюс половина бонуса за лояльность, прописанного в контракте форварда. Все предложения на эту сумму будут приняты, если игрок не продлит контракт. "Арсенал" и "Ливерпуль" уже готовы попытаться подписать Мбаппе на этих условиях, хотя нападающий не рассматривает эти варианты.

Кроме того, ПСЖ больше не будет пытаться уговорить Мбаппе продлить контракт. Предложение о продлении соглашения поступило игроку еще две недели назад. Парижане не будет его улучшать.

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Сам Мбаппе хочет остаться в ПСЖ до конца контракта, но контакты с "Реалом" имеют место. Если мадридцы выполнят условия парижан, то трансфер француза уже этим летом станет возможным.

При этом сам "Реал" будет стараться подписать Мбаппе следующим летом, а не этим. Позиция руководства "королевского клуба" - они планируют ждать следующего лета, чтобы подписать форварда сборной Франции свободным агентом.

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24-летний Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. В составе ПСЖ Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

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