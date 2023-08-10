Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе принял окончательное предложение касательно своего будущего в парижском клубе. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, форвард решил остаться в команде и никуда не переходить этим летом. Мбаппе встретился с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и сообщил ему, что намерен отработать свой контракт с парижанами до конца.

Отмечается, что Мбаппе заверил президента ПСЖ, что не станет переходить в мадридский "Реал" в текущее летнее трансферное окно и останется в парижском клубе.

Ранее Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. СМИ сообщали, что он перейдет в "Реал". В августе ПСЖ убрал постер с нападающим с фасада домашнего стадиона "Парк де Пренс", а также изъял футболки с именем Мбаппе из клубного магазина. Также француза отправили тренироваться с "нежелательными" игроками.

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Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

Контракт 24-летнего Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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