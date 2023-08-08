Футболисты ПСЖ нашли плюсы в отстранении Мбаппе

Футболисты "Пари Сен-Жермена", которые тренируются отдельно от основной группы французской команды, шутят по поводу своего отстранения. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, "нежелательные" игроки в частных разговорах высказывают мнение, что обыграли бы основной состав парижан, который полноценно готовится к сезону.

В список отстраненных входят те игроки, которых ПСЖ надеется продать до конца летнего трансферного окна. Среди них Килиан Мбаппе, Жоржиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Леандро Пардес, Колин Дагба, Абду Диалло.

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Напомним, Мбаппе был сослан в группу "нежелательных игроков" за отказ продлевать контракт с ПСЖ. Руководство клуба считает, что футболист предал их и настаивает на его продаже. Сообщалось, что Мбаппе пропустит первый тур Лиги 1.

Ранее ПСЖ провел тур по Японии и Корее, но Мбаппе участия в турне не принимал. Новый тренер парижан Луис Энрике неоднократно давал понять, что рассчитывал на игрока, но вынужден соблюдать решения, принятые руководством клуба.

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В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В составе парижан он пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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