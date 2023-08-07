В ПСЖ приняли решение по Мбаппе перед стартом Лиги 1

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не сыграет за французский клуб в первом туре национального чемпионата. 12 августа парижане на своем поле примут "Лорьян", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Марио Кортеганы, Мбаппе не будет в заявке команды на матч первого тура Лиги 1.

Ранее отмечалось, что 24-летний форвард будет отдельно тренироваться от основного состава. Игрок выставлен на трансфер.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2017 года, до этого играл за "Монако". В прошлом сезоне он забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. В составе парижан пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

Мбаппе близок к переходу в "Реал". Испанский клуб определился с суммой за Килиана и выдвинул условие.

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