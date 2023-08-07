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"Реал" определился с суммой за Мбаппе и выдвинул условие

"Реал" определился с суммой за Мбаппе и выдвинул условие
©ПСЖ

Мадридский "Реал" по-прежнему проявляет интерес к нападающему французского "Пари Сен-Жермена" Килиану Мбаппе. "Королевский клуб" готов закрыть сделку уже этим летом, но при одном условии, сообщают Vesti.kz.

По информации L'Équipe, испанский клуб хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть ПСЖ и после этого готов оплатить трансфер француза. Отмечается, что "Реал" готов выложить за Мбаппе 180-200 миллионов евро.

Однако "Реал" не будет принимать никаких шагов в пользу Мбаппе, пока нападающий публично не заявит, что хочет покинуть ПСЖ.

При этом журналист Андрес Рамос отмечает, что Мбаппе может лишиться бонуса за лояльность. Если француз публично заявит, что хочет покинуть ПСЖ, он останется без бонуса в 40 миллионов евро, который должен быть выплачен 31 августа.

"Реал" заработает миллиард на трансфере Мбаппе. Подробности

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался продлевать контракт ПСЖ, который истекает в 2024 году. Позже парижане не включили форварда на предсезонный сбор в Японии и выставили его на трансфер.

24-летний Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. В составе ПСЖ Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ

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