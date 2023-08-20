Мбаппе забил первый гол в сезоне, но это не помогло ПСЖ в Лиге 1

"Пари Сен-Жермен" во втором матче подряд не смог одержать победу в чемпионате Франции по футболу. На этот раз подопечные Луиса Энрике потеряли очки в рамках второго тура с "Тулузой", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Тулузе на стадионе "Стадьом-де-Тулуз" и завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились гости - вышедший на замену во втором тайме Килиан Мбаппе реализовал пенальти на 62-й минуте. Однако парижане не смогли удержать минимальное преимущество, пропустив ответный мяч также с 11-метровой отметки - его автором на 87-й минуте стал Закария Абухляль.

Напомним, что в первом туре ПСЖ на своем поле не справился с "Лорьяном" (0:0).

После этой игры "Тулуза" с 4 очками расположилась на третье месте турнирной таблицы, а ПСЖ с 2 баллами - на 8-й строчке.

В следующем туре, 26 августа, ПСЖ дома сыграет с "Лансом", а на следующий день "Тулуза" на выезде встретится со "Страсбуром".

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