ПСЖ собрался взорвать трансферный рынок. Это не Роналду и Салах

"Пари Сен-Жермен" по-прежнему не может найти баланс, необходимый для доминирования в Европе. Несмотря на лидерство в Лиге 1, ощущение уязвимости сохраняется после ухода Килиана Мбаппе в "Реал" прошлым летом. По этой причине главный тренер Луис Энрике попросил клуб приложить все усилия для подписания Нико Уильямса в это зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Нико Уильямс из "Атлетика" (Бильбао) стал одним из самых востребованных вингеров в Европе. Его скорость и умение адаптироваться к командной игре привели к тому, что он попал в сферу интересов нескольких больших клубов. Однако ПСЖ, похоже, готов взять инициативу в свои руки и подписать его как можно скорее.

Одним из ключевых факторов в этой сделке может стать Рандаль Коло Муани. Французский нападающий прибыл в ПСЖ в качестве одного из звездных игроков, но его влияние на игру оказалось намного ниже ожиданий. Луис Энрике ему не совсем доверяет, и возможный уход в январе может открыть дверь для прихода Нико Уильямса.



Нико Уильямс связан с "Атлетиком" контрактом до 2027 года и парижане готовы заплатить компенсацию в размере 58 миллионов евро за досрочное расторжение соглашения. Однако у клуба из Бильбао нет экономической необходимости в продаже, что может затянуть переговоры по его сделке.

Луис Энрике понимает, что Нико Уильямс не только принесет с собой качество и скорость, но и ту дифференциальную искру, которую ПСЖ потерял после ухода Мбаппе. Испанский вингер показал в Ла Лиге и сборной Испании, что способен выступать на самом высоком уровне в сценариях максимального давления.

У ПСЖ ясная цель: Лига чемпионов. Чтобы конкурировать с другими топ-клубами, им нужны игроки, которые могут изменить ситуацию, и Нико Уильямс идеально подходит под этот профиль.

Нико Уильямс - воспитанник "Атлетика" из Бильбао. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 17 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Ранее появились слухи об интересе ПСЖ к Криштиану Роналду ("Аль-Наср") и Мохамеду Салаху ("Ливерпуль").