ПСЖ решил ослабить "Барселону" и увести двух игроков: один из них восходящая звезда

Новости спорта Футбол Франция
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"Пари Сен-Жермен" нацелился на двух игроков "Барселоны". Речь идет о защитниках Жюле Кунде и Экторе Форте, передают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, скауты парижан уже встречались с коллегами каталонского клуба.

При этом "сине-гранатовые" не хотят отпускать Форта, они согласны лишь на гипотетический уход Кунде. Хотя случай с Эктором аппетитный вариант, поскольку условие о расторжении контракта составляет 6 миллионов евро.

Спортивный директор "Барселоны" Деку надеется, что клубу удастся сохранить данных игроков.

17-летний Форт - воспитанник "Барсы", 13 декабря 2023 года дебютировал за основную команду в матче Лиги чемпионов против "Антверпена". Его контракт с испанской командой действует до 30 июня 2025-го, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в 7,5 миллиона евро.

25-летний Кунде выступает за "Барселону" с 2022 года, до этого защищал цвета "Севильи" и "Бордо". С каталонцами связан соглашением до 30 июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 50 миллионов евро.

Метки:
Барселона Ла Лига ПСЖ Футбол

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