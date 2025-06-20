ПСЖ проявил интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Эдуардо Камавинге, передают Vesti.kz.

Руководство французского клуба, по информации Don Balon, предложило за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро фиксированной суммы и 10 миллионов в виде бонусов.

Камавинга провел в "Реале" четыре сезона, но в последнее время не демонстрирует стабильной игры, и клуб готов рассмотреть предложения.

"Реал" не устраивают бонусы

"Реал" отказался вести переговоры по текущему предложению. Клуб готов обсуждать трансфер только в случае, если ПСЖ предложит 60 миллионов евро без бонусов.

Руководство мадридцев считает, что развитие Камавинги за последние годы остановилось, несмотря на его возраст. Внутри клуба не исключают его продажу при выгодных финансовых условиях.





Камавинга не входит в число ключевых игроков

Наставник "Реала" Хаби Алонсо не считает Камавингу незаменимым игроком. Он дал понять, что готов отпустить француза, если клуб получит подходящее предложение.

Считается, что вырученные средства могут пойти на усиление центральной зоны - приоритетным остается полузащитник, способный контролировать темп и ритм игры.