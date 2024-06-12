ПСЖ нашел звездного форварда на замену Мбаппе

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Стало известно, кого "Пари Сен-Жермен" собирается подписать на замену Килиану Мбаппе, ушедшему в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

По информации журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, парижане присматриваются к бразильскому форварду "Реала" Винисиусу Жуниору.

Ранее другие источники также сообщали об интересе ПСЖ к Винисиусу, за которого готовы выложить немалые деньги. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в 180 миллионов евро. Интересно, что именно за такую сумму в свое время парижане покупали Мбаппе у "Монако".

Последний, как известно, перебрался в "Реал" в статусе свободного агента, поскольку в начале сезона боссам ПСЖ не удалось продлить с ним контракт, чтобы впоследствии заработать на его трансфере.

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года, до этого был игроком "Фламенго". В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбол Ла Лига Футбольные трансферы ПСЖ

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