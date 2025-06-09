Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи сделал крупное предложение колумбийскому вингеру Луису Диасу, чтобы убедить его отказаться от перехода в "Барселону" и подписать контракт с парижским клубом. Это часть стратегии ПСЖ по усилению состава после ухода Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, Луис Диас, выступающий сейчас за "Ливерпуль", считается одним из самых перспективных атакующих игроков. "Пари Сен-Жермен" видит в нем замену ушедшей звезде и рассчитывает на его скорость, технику и креативность в атаке.

Сам Диас имеет контракт с "красными" до 2027 года и официально заявляет о своей удовлетворенности игрой в Англии. Однако он открыт к рассмотрению выгодных предложений, что позволяет ПСЖ надеяться на успешный трансфер.



Для "Барселоны" этот трансфер станет серьезным испытанием: клуб под руководством президента Жоана Лапорты и спортивного директора Деку активизирует работу по подписанию Диаса, чтобы не упустить возможность усилить левый фланг атаки.

Переговоры между всеми сторонами продолжаются и обещают быть непростыми из-за высокой стоимости трансфера и амбиций всех участников. Следить за развитием ситуации стоит в ближайшие недели, поскольку этот переход может серьезно повлиять на трансферные планы обоих клубов.

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