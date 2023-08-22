Появились новости о будущем Мбаппе в ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с французским клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Times.

По информации источника, президент клуба Нассер Аль-Хелаифи, футболист и его представители долго вели переговоры и приближаются к компромиссу. Руководство ПСЖ выполнило перед нападающим обещания по активной трансферной кампании летом.

При этом сообщалось, что ПСЖ готов продать Мбаппе в летнее трансферное окно. Руководство парижан отпустит футболиста за 250 миллионов евро. Основным покупателем считается мадридский "Реал".

Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Ранее Мбаппе отказался от активации автоматического продления контракта еще на сезон и намеревался покинуть команду в 2024 году в качестве свободного агента. После этого ПСЖ исключил форварда из состава на предсезонные сборы.

Также Мбаппе был отлучен от основного состава и пропустил первый тур Лиги 1. Однако трансфер в "Реал" не состоялся и француза вернули в команду, он даже забил гол.

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.