Появились неожиданные подробности трансфера Мбаппе в "Реал"

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 10:49
©ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе может продлить контракт с французским клубом вместо трансфера в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, у 24-летнего француза нет тайной договоренности о переходе в "Реал". На этом фоне в парижском клубе увеличиваются надежды на то, что Мбаппе продлит контракт.

Руководство ПСЖ выполнило перед нападающим обещания по активной трансферной кампании летом. Мбаппе обдумывает вариант с тем, чтобы остаться в команде на более длительный срок, чем сезон-2023/24.

Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Ранее Мбаппе отказался от активации автоматического продления контракта еще на сезон и намеревался покинуть команду в 2024 году в качестве свободного агента. После этого ПСЖ исключил форварда из состава на предсезонные сборы.

Также Мбаппе был отлучен от основного состава и пропустил первый тур Лиги 1. В итоге трансфер в "Реал" не состоялся и француза вернули в команду, он даже забил гол.

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ

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