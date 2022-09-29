Месси принял решение о своем будущем в ПСЖ

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси намерен покинуть французский клуб следующим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Микеля Бласкеса.

Аргентинский нападающий не собирается продлевать контракт с ПСЖ, действующий до лета 2023 года. В таком случае он покинет расположение парижан бесплатно следующим летом.

Сообщалось, что Лео может рассмотреть возможность возвращения в "Барселону".

В этом сезоне 35-летний форвард забил шесть голов и отдал восемь результативных передач в 11 матчах за ПСЖ.

При этом в Париже уже нашли замену Месси.