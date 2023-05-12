Месси и ПСЖ заключили секретный контракт. Известны детали

Французский "Пари сен-Жермен" и аргентинский нападающий Лионель Месси составили секретный контракт, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport. Это произошло после, как игрок без разрешения посетил Саудовскую Аравию.

Ранее ПСЖ отстранил Месси от тренировок и матчей на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Позже аргентинец принес извинения за отъезд в специальном видео.

По информации источника, представители Месси связались с клубом, чтобы договориться о возобновлении групповых тренировок. Для этого был составлен частный секретный контракт, согласно которому аргентинец Месси вернется к тренировкам в ПСЖ после того, как извинится за произошедшее.

Представители Месси опасались, что клуб не выполнит свое обещания, но позже стало известно, что аргентинец возобновил тренировки в клубе.

При этом в соглашении ничего не говорилось об участии нападающего в матчах. Представители Месси не стали комментировать эту информацию, а в ПСЖ отрицают, что такой договор существовал.

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Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей в Лиге 1, забил в них 15 голов и отдал 15 результативных передач.

Сообщалось, что Месси может покинуть ПСЖ и перейти в один из клубов Саудовской Аравии.