Месси сделал заявление после отстранения из-за поездки в Саудовскую Аравию

Форвард ПСЖ Лионель Месси, извинился за самовольный отлет в Саудовскую Аравию. Он отметил, что не имел другого выбора, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я думал, что у нас будет выходной после игры, как всегда. Я организовал эту поездку и не мог ее отменить. Я уже отменил ее раньше. Извиняюсь перед товарищами по команде и жду решение клуба", - цитирует слова Месси Goal.

ПСЖ решил судьбу Месси после его поездки в Саудовскую Аравию

В связи с этим инцидентом, ПСЖ решил отстранить Месси от матчей и тренировок в течение двух недель. Стоит напомнить, что контракт 35-летнего футболиста с парижской командой заканчивается 30 июня 2023 года.

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