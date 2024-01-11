Мбаппе снова кинет "Реал"? Стало известно о его сделке с президентом ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 22:10
©psg.fr

У французской звезды Килиана Мбаппе истекает срок контракта с "Пари Сен-Жерменом" в июне 2024 года, поэтому он уже может свободно вести переговоры с любым клубом о заключении предварительного соглашения, сообщают Vesti.kz.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в интервью RMC Sports высказал свое отношение к ситуации с Мбаппе:

"Это нормально, что о нем спрашивают. Для меня он лучший в мире, у меня с ним очень хорошие отношения. Не только как с игроком, но и как с человеком. У него есть соглашение со мной, как он и сказал. Никаких переговоров нет, но я думаю, что он еще молод, он хочет выиграть много трофеев и, надеюсь, с нами".

Затем Аль-Хелаифи рассказал, что между ними существует джентльменское соглашение:

"Я не хочу говорить о деньгах и говорить, сколько стоит сделка... Это джентльменское соглашение. СМИ много пишут о Килиане, мы должны оставить его в покое. Сделка есть, но я не собираюсь говорить о ее сумме, это не вопрос денег. У него лучший тренировочный центр в мире, у него лучший тренер в мире. Каждый год он играет в Лиге чемпионов, и мы почти всегда там, четвертьфиналы, полуфиналы... Мы там. Лига 1 сильно изменилась, она стала сложнее и интернациональнее. В следующем году, с новым форматом Лиги чемпионов, она станет еще более конкурентной.

Детали нашей сделки с Мбаппе? Это между нами. Есть ли крайний срок? Впереди много игр, очень важных игр, я хочу попросить всех оставить нас в покое. Я доверяю ему. Он принадлежит нашей семье".

Напомним, что еще летом прошлого года Мбаппе должен был присоединиться к "Реалу", но тогда ПСЖ смог сохранить его в своем составе. В этот раз француза сватают не только в мадридский клуб, но и в "Ливерпуль".

Ранее проходила информация, что Килиан уже согласовал детали контракта с "Реалом". В то же время отмечалось, что он еще не определился, в каком клубе продолжит карьеру после нынешнего сезона.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого был игроком "Монако". В текущем сезоне Лиги 1 сыграл 16 матчей, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.

Метки:
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