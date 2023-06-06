Уйти нельзя остаться. Зайнутдинов достиг потолка в РПЛ и ему пора уезжать

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 11:38
©ПФК ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана по футболуБахтиер Зайнутдинов впервые завоевал медаль в РПЛ и на этой неделе может забрать с московским ЦСКА еще один трофей - Кубок России. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему это должно стать логичным итогом его карьеры в России и поводом для отъезда в другой чемпионат.

Для Зайнутдинова это уже пятый год в РПЛ и, надо сказать, свою карьеру там он выстроил почти идеально и сейчас близок к пику, если говорить о достижениях. Второе место с ЦСКА и возможная победа в Кубке - это едва ли не максимум, чего мог достигнуть Бахтиер в условиях команды, за которую он сейчас выступает.

Но что дальше? Мы видим, что сам игрок публично говорит о факторе отсутствия еврокубков, этого ему сильно не хватает. Все-таки когда он переходил в ЦСКА, он рассчитывал не только на успехи внутри страны, но и на постоянное участие в элитных турнирах. На данный момент и, вероятно, в ближайшие годы российские клубы вряд ли вернут на евроарену.

Меж тем, Зайнутдинову 25 лет. В России выше статуса ЦСКА только "Зенит", но туда его не зовут. А значит в некоторой степени он достиг потолка в РПЛ. И выход напрашивается лишь один - уезжать дальше и делать для этого все возможное. Причем зацикливаться на топ-5 чемпионатах не стоит, на сегодня совершить мгновенный рывок из РПЛ в большую лигу крайне сложно.

Справедливости ради, превратить в реальность такой трансфер будет очень тяжело. Есть очень много "но" с разных сторон. В большинстве европейских стран не рекомендуют приобретать игроков из РПЛ. Тот же ЦСКА испытывал проблемы после трансферов нескольких легионеров, поскольку европейские клубы замораживали выплаты за переходы.

При этом, у самого Зайнутдинова нет гражданства ЕС, частота его травм может настораживать потенциальных покупателей и последний сезон несмотря на общекомандные успехи Бахтиер провел не столь ярко.

Если этим летом уехать не получится, то, вероятно, Зайнутдинов отработает свой контракт с ЦСКА до конца. Его соглашение с московским клубом действует еще два года. Да, время есть, но обстоятельства быстро меняются. Через пару лет востребованность казахстанца в Европе может упасть и тогда есть риск завязнуть в РПЛ надолго.

В этом сезоне Зайнутдинов провел за ЦСКА 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Фото: ПФК ЦСКА©

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Премьер-лига России ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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