В ЦСКА объяснили, почему Зайнутдинов не попал в заявку на матч РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 18:39
©"Чемпионат"

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку московского клуба на матч 11‑го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Химками", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет сегодня, 1 октября, в Химках и начнется в 19:30 по времени Астаны.

"В настоящее время вне общей группы находится только Бахтиер Зайнутдинов, который приехал из сборной с небольшим повреждением. После матча с "Сочи" мы его осмотрели. Тренерский и медицинский штабы совместно решили, что сегодня его надо приберечь - он будет готовиться к игре с "Динамо", - приводит слова Безуглова пресс‑служба ЦСКА.

Напомним, что в нынешнем сезоне РПЛ 24-летний Зайнутдинов провел 10 матчей и не раз признавался лучшим игроком на своей позиции.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 10 8 2 0 29-3 26
2 Ростов 10 6 4 0 19-12 22
3 ЦСКА М 10 6 2 2 21-9 20
4 Краснодар 10 6 2 2 21-14 20
5 Спартак М 10 6 1 3 22-11 19
6 Сочи 11 5 2 4 18-20 17
7 Динамо М 10 4 4 2 16-11 16
8 Оренбург 11 5 0 6 18-27 15
9 Ахмат 10 4 2 4 15-16 14
10 Пари Нижний Новгород 10 3 3 4 16-18 12
11 Крылья Советов 10 2 4 4 10-14 10
12 Локомотив М 10 2 3 5 13-18 9
13 Химки 10 2 2 6 11-19 8
14 Факел 10 1 5 4 13-20 8
15 Урал 10 1 1 8 5-19 4
16 Торпедо М 10 1 1 8 5-21 4

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Премьер-лига России Химки ФК

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