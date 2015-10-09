Тренер "Зенита" рассказал, почему Алип не тренируется с командой

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак раскрыл причины отсутствия некоторых игроков российского клуба, передают Vesti.kz.

Вчера, 18 июня, у "сине-бело-голубых" стартовали летние тренировочные сборы. Однако на них не прибыла группа игроков команды. В том числе защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

Как оказалось, футболисты, принимавшие участие в июньских матчах своих национальных коллективов получили небольшую отсрочку и присоединятся к "Зениту" 27 июня.

"Те игроки, которые были задействованы в играх своих сборных, присоединятся к нам чуть позже. Первые два дня у нас также посвящены медосмотру по группам, и занятия будут легкими, а затем мы начнем проводить тестирования и выполнять полноценную работу", - цитирует Семака пресс-служба "Зенита".

"27 числа сборники присоединяются к нам, с этого дня мы начинаем работать в полном составе", - добавил российский специалист.

Напомним, что Нуралы Алип принял участие в июньских играх сборной Казахстана. В их числе товарищеская встреча с Беларусью (поражение 4:1). И отборочный матч к чемпионату мира-2026 против Северной Македонии (поражение 0:1).

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