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Тренер "Интер Майами" решил судьбу Месси перед вторым матчем клубного ЧМ

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Тренер "Интер Майами" решил судьбу Месси перед вторым матчем клубного ЧМ ©ФК "Интер Майами"

Главный тренер "Интер Майами" аргентинец Хавьер Маскерано развеял слухи о травме главного футболиста команды - нападающего Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Интер Майами" аргентинец Хавьер Маскерано развеял слухи о травме главного футболиста команды - нападающего Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Что случилось?

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" вызвал беспокойство у болельщиков, когда на тренировке его засняли постоянно хватающимся за левую ногу. 37-летний аргентинец выглядел так, будто испытывает дискомфорт.

Видео с Месси появилось на фоне переезда "Интер Майами" из Флориды в Атланту (США), где команда встретится с португальским "Порту" в рамках второго матча клубного чемпионата мира. Несмотря на тревожные кадры, Маскерано заверил, что Месси готов играть.

Маскерано успокоил болельщиков

"По пути из Майами в Атланту я увидел, что это видео появилось в некоторых СМИ, но Лео в порядке, он тренировался, полностью провел сессию. Он просто трогал ногу - иногда люди трогают себя. Никаких проблем нет, он готов и, конечно, сыграет", - цитирует слова Маскерано Goal.

Напомним, команда из США сыграла вничью 0:0 с египетским "Аль-Ахли" и теперь нуждается в победе над "Порту", чтобы иметь больше шансов выйти из группы А и попасть в плей-офф турнира.

Турнирная таблица группы А:

  1. "Аль-Ахли" - 1 очко
  2. "Порту" - 1 очко
  3. "Палмейрас" - 1 очко
  4. "Интер Майами" - 1 очко

Отметим, что матч между "Интером" из Майами и "Порту" состоится сегодня, в ночь с 19 на 20 июня. Встреча стартует в 00:00 по казахстанскому времени.

"Мы больше не зависим от него". Тренер Аргентины сделал заявление о Месси

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 00:00   •   не начат
Интер Майами
Интер Майами
- : -
Порту
Порту
(Порто)
Кто победит в основное время?
Интер Майами
Ничья
Порту
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