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КПЛ
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В клубе КПЛ заявили о желании играть в Европе

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В клубе КПЛ заявили о желании играть в Европе ©КФФ

Полузащитник кокшетауского "Окжетпеса" Даурен Жумат после матча 12-го тура КПЛ против "Астаны" (2:5) заявил, что команда мечтает пробиться в еврокубки, передают Vesti.kz.

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Полузащитник кокшетауского "Окжетпеса" Даурен Жумат после матча 12-го тура КПЛ против "Астаны" (2:5) заявил, что команда мечтает пробиться в еврокубки, передают Vesti.kz.

Об этом он рассказал в интервью KFF League, прокомментировав не только сам поединок, но и текущую форму команды.

"Мы стараемся выигрывать от матча к матчу. Благодаря этому сейчас идем на пятом месте в таблице. Если все сложится, очень хочется закончить сезон успешно и выступить в Европе", - отметил Жумат.

Несмотря на разгромное поражение от столичного клуба, хавбек подчеркнул, что игроки "Окжетпеса" сохраняют спокойствие и уверенность в собственных силах.

"Смотрим игру, анализируем ошибки и продолжаем готовиться к следующим матчам. Не стоит слишком расстраиваться - это тоже полезный опыт", - подчеркнул полузащитник.

Даурен Жумат проводит выдающийся личный сезон, забив уже семь голов в 12 матчах. Сам он признается, что не ожидал такого старта, но благодарен тренерам и партнерам.

"Не думал, что начну именно так. Конечно, ставил цель - забивать и помогать команде. Все - благодаря проделанной работе и поддержке со стороны коллектива", - добавил Жумат.

Футболист также рассказал, как оказался в клубе: его в команду пригласил главный тренер Андрей Ферапонтов, с которым он пересекался еще во времена выступлений за "Мактаарал". А ближайшим другом по команде Жумат назвал Арсена Аширбека.

На вопрос о стиле игры, полузащитник признался, что предпочитает, когда команда владеет мячом и контролирует ход встречи, но добавил, что против топ-клубов приходится действовать более сдержанно, играя на контратаках.

Отмечается, что "Окжетпес" долгое время воспринимался как "лифтовая" команда, постоянно курсирующая между Премьер-лигой и Первой лигой. Однако в нынешнем сезоне коллектив из Кокшетау находится в верхней части турнирной таблицы, демонстрируя стабильный футбол.

Именитый футболист отказался от гражданства Казахстана и сменил паспорт

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 13, мужчины
21 июня 20:00   •   не начат
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