Тренер сборной России высказался о трансфере Зайнутдинова

Главный тренер московского "Динамо" и сборной России Валерий Карпин высказался о кадровых изменениях в "Ростове", который он возглавлял на протяжении последних лет, передают Vesti.kz.

В частности, специалист вспомнил уход казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, который в 2020 году покинул донской клуб ради московского ЦСКА.

По мнению Карпина, несмотря на потери ключевых игроков, "Ростов" каждый раз находил в себе силы обновляться и сохранять конкурентоспособность.

"За семь лет, которые я провел в клубе, наверное, сменилось пять составов. Но "Ростов" как-то выживал, держался, достойно выступал в течение всего этого времени. Не думаю, что случится что-то глобально плохое. В 2018 году была одна команда, в 2020-м - другая, в 2022-м - третья, в 2024-м - четвертая. Уезжали Шомуродов, Зайнутдинов, Еременко, Попов. Но ничего страшного не случалось", - цитирует слова Карпина "С-Э".

Напомним, что Зайнутдинов покинул армейский клуб России в августе 2023 года. Тогда он за 4,5 миллиона евро был куплен турецким "Бешикташем", за который выступает по настоящее время.

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