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Тренер сборной России высказался о трансфере Зайнутдинова

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Главный тренер московского "Динамо" и сборной России Валерий Карпин высказался о кадровых изменениях в "Ростове", который он возглавлял на протяжении последних лет, передают Vesti.kz.

В частности, специалист вспомнил уход казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, который в 2020 году покинул донской клуб ради московского ЦСКА.

По мнению Карпина, несмотря на потери ключевых игроков, "Ростов" каждый раз находил в себе силы обновляться и сохранять конкурентоспособность.

"За семь лет, которые я провел в клубе, наверное, сменилось пять составов. Но "Ростов" как-то выживал, держался, достойно выступал в течение всего этого времени. Не думаю, что случится что-то глобально плохое.

В 2018 году была одна команда, в 2020-м - другая, в 2022-м - третья, в 2024-м - четвертая. Уезжали Шомуродов, Зайнутдинов, Еременко, Попов. Но ничего страшного не случалось", - цитирует слова Карпина "С-Э".

Напомним, что Зайнутдинов покинул армейский клуб России в августе 2023 года. Тогда он за 4,5 миллиона евро был куплен турецким "Бешикташем", за который выступает по настоящее время.

Зайнутдинов получил предложения от трех топ-клубов - известен его ответ

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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