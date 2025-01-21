Защитник санкт-петербурского "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип заинтересовал ряд европейских клубов, сообщают Vesti.kz.

"Некоторое время назад сразу три европейских клуба начали собирать информацию о Нуралы Алипе - пока только заказ скаутского отчета и вот это вот все. Вероятно, всем очень понравился трансфер Абдукодира в "Сити" за очень много денег", - пишет телеграм-канал "Кафешка".

Речь идет о футбольных клубах из Франции, Италии и Испании. При этом, как отмечает источник, "Манчестер Юнайтед" уже имеет на руках досье футболиста.

Алип сделал признание о "переходе" в "Манчестер Юнайтед"

Ранее владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал о том, что "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити" рассматривают кандидатуру Алипа.

В текущем сезоне 25-летний футболист забил один гол в 18 матчах. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до июня 2028 года.