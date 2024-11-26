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Алип сделал признание о "переходе" в "Манчестер Юнайтед"

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Алип сделал признание о "переходе" в "Манчестер Юнайтед" ©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана и питерского "Зенита" Нуралы Алип высказался о приглашении в английский "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

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Защитник сборной Казахстана и питерского "Зенита" Нуралы Алип высказался о приглашении в английский "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

В этом году появилась информация о том, что Алипом интересуется "красные дьяволы". Ее подтвердил председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев. Но продолжения эта история не получила.

- Когда мы сможем увидеть противостояние Холанд - Алип в АПЛ?

- Как говорится, поживем - увидим., - заявил Алип в интервью "Вынеси мяч!".

- Ты поверил в информацию про интерес "Манчестер Юнайтед"?

- Мне неинтересно было. Я же здесь нахожусь. Это агенты решают, а не я.

Алип играет за "Зенит" с 2022 года. В составе команды он выигрывал чемпионат и Кубок России.

Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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