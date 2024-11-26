Неймар "предал" "Барселону" и выбрал следующий клуб: это его мечта

Звездный бразильский нападающий Неймар задумался о смене клубной прописки. В настоящий момент 32-летний форвард выступает в Саудовской Аравии за "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz.

По информации Todofichajes, Неймар хочет вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал за каталонскую "Барселону". Однако вместо возвращения на "Камп Ноу" бразилец мечтает перейти в стан принципиального соперника "сине-гранатовых" - мадридский "Реал".

Отмечается, что Неймар хочет объединиться с Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе, с которыми у него сложились хорошие отношения. С первым он хорошо знаком по сборной Бразилии, а со вторым вместе играл за французский "Пари Сен-Жермен".

Одобрен трансфер Неймара в новый клуб

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" в августе 2023 года. Однако из-за травм он успел провести лишь семь матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

У бразильца действующий контракт с саудовским клубом до лета 2025 года, но стороны вряд ли продлят соглашение.

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С 2013 по 2017 год Неймар играл за "Барселону", из которой за рекордные 222 миллиона евро перешел в ПСЖ. Также в его карьере был бразильский "Сантос". Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что заменить Неймара в "Аль-Хиляле" может Криштиану Роналду, выступающий за другой саудовский клуб - "Аль-Наср", а у самого бразильца есть предложение от американского "Интер Майами", где выступают его бывшие партнеры по "Барселоне" - Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

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