Неймар решил воссоединится с Месси и Суаресом

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар намерен покинуть свой клуб и перебраться в США, сообщают Vesti.kz.

Сообщается, что бразилец хочет перейти в "Интер Майами", где выступают его бывшие одноклубники по "Барселоне" аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес.

🚨 Neymar is 'determined' to leave Al Hilal and is crazy about reuniting with his former Barcelona teammates Lionel Messi and Luis Suarez at Inter Miami.



(Source: El Nacional) pic.twitter.com/FxZdqLk2LF — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 9, 2024

Неймар, выступавший до этого за "Барселону" и ПСЖ перешел в "Аль-Хиляль" в августе 2023 года, но сыграл за саудовский клуб всего пять матчей, прежде чем получил травму в октябре 2023 года. Нападающий порвал крестообразную связку колена в матче за сборную Бразилии против Уругвая в отборе к чемпионату мира-2026.

Бразилец недавно восстановился и сыграл против "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов. Однако играть за "Аль-Хиляль" в чемпионате Неймар пока не может.

По информации источника, в заявке на Лигу чемпионов АФК нет ограничений на иностранных игроков в заявке. А вот в саудовской такое ограничение на легионеров имеются, а Неймар из-за серьезной травмы не был заявлен на первую часть сезона.

Таким образом, "Аль-Хиляль" сможет включить Неймара на чемпионат только в январе.