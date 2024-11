Неймар решил воссоединится с Месси и Суаресом

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар намерен покинуть свой клуб и перебраться в США, сообщают Vesti.kz.

Сообщается, что бразилец хочет перейти в "Интер Майами", где выступают его бывшие одноклубники по "Барселоне" аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес.

🚨 Neymar is 'determined' to leave Al Hilal and is crazy about reuniting with his former Barcelona teammates Lionel Messi and Luis Suarez at Inter Miami.



(Source: El Nacional) pic.twitter.com/FxZdqLk2LF